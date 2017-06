I migliori giovani italiani premiati all’Asco

Ci sono otto italiani tra i vincitori del Merit Award 2017 della Conquer Cancer Foundation, il premio riservato ai giovani oncologi di tutto il mondo che si sono contraddistinti per le loro ricerche. Gli studi per cui sono stati premiati saranno presentati dal 2 al 6 giugno al meeting dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) di Chicago. Ecco chi sono

