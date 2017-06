Nuove strategie per il tumore al seno metastatico

Ci sono donne che non escono dal tunnel del tumore al seno, in cui la malattia torna, si espande e conquista spazi in organi anche lontani. Una diagnosi, quella di tumore al seno metastatico, che fino a poco tempo fa era davvero infausta. Negli ultimi mesi sono però arrivate delle novità anche per queste donne e altre sono in via di sviluppo, come dimostrano alcuni studi presentati durante il Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) in corso a Chicago. Da una parte la conferma dell’efficacia di una classe di farmaci, gli inibitori delle chinasi ciclina-dipendenti (CDK) 4 e 6, coinvolte nella crescita del tumore; dall’altra la novità rappresentata da una nuova categoria di molecole, gli inibitori di Parp, che dimostrano una specifica attività nelle donne con mutazione Brca.

