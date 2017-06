Il piatto anti-obesità è convesso e ondulato. “Così si mangia di meno”

L’OBESITÀ è un’epidemia globale. Che oggi non risparmia neanche il bel paese, patria della dieta mediterranea: stando agli ultimi dati disponibili, più del 35% degli adulti italiani è ormai in sovrappeso, una persona su dieci è obesa, e più in generale oltre il 45% della popolazione sopra i 18 anni si porta dietro qualche inutile chilo di troppo. E lungi dall’essere una questione meramente estetica, i centimetri in più di girovita si riflettono inesorabili sulla nostra salute: aumentano il rischio di patologie cardiovascolari, tumori, diabete, solo per citare i disturbi più gravi. Ma mentre si discute sulle cause, c’è chi lavora alla soluzione, unendo ingegno e creatività: è il designer lituano Nauris Cinovics, inventore di un piatto che inganna l’occhio, dando l’impressione di mangiare più di quanto non accada. Una soluzione che potrebbe aiutare a sentirsi pieni mangiando di meno, e che è stata accolta con entusiasmo da una platea di esperti durante il recente European Congress on Obesity di Porto.

