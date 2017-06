Ecco come potrebbe essere il prossimo rover della Nasa per Marte

Vedremo una Batmobile frecciare per le lande desolate di Marte? Non proprio. Anche se il nuovo veicolo della Nasa, il Mars Rover Concept Vehicle, ha un’innegabile somiglianza con la Batmobile guidata per le strade di Gotham City da Christian Bale. Presentato durante la campagna Summer of Mars, presso il Kennedy Space Center, in Florida, il nuovo fuoristrada nasce esclusivamente con lo scopo di incoraggiare le nuove generazioni di esploratori che vorranno far parte dell’impresa che ci porterà su Marte nel 2033. Insomma, il rover si muove davvero, ma per ora altro che avventure sul Pianeta rosso.

