Solar Probe Plus, la missione Nasa che vuole “toccare” il Sole

Altro che missioni sulla Luna e su Marte: la Nasa punta ancora più in alto, preparandosi a toccare il Sole. È questa l’intenzione annunciata ufficialmente dall’agenzia spaziale americana durante la conferenza svolta al William Eckhardt Research Center Auditorium della University of Chicago, che ha svelato i primi dettagli della prima missione che punta al Sole: uno speciale veicolo spaziale sarà pronto a immergersi direttamente nel torrido caldo dell’atmosfera solare, permettendo così agli scienziati di comprendere meglio la composizione dell’atmosfera della nostra stella e alcuni fenomeni, come il vento solare. “Tante questioni fondamentali sul vento solare rimangono ancora senza risposta”, Rocky Kolb, della Division of the Physical Sciences alla University of Chicago.

