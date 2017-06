Il Sole ha una gemella cattiva? I ricercatori a caccia di prove dell’esistenza di Nemesi

No, nessun espediente narrativo da romanzo. Il nostro Sole potrebbe davvero avere una stella gemella cattiva, nata nello stesso momento, ma poi fuggita lontano nelle profondità della Via Lattea. Nemesi, come viene chiamata dagli astronomi quest’ipotetica gemella non identica del Sole, non è mai stata trovata finora, ma la sua esistenza da qualche parte sembra trovare conferme nei recenti studi condotti dagli esperti di Harvard e di Uc-Berkeley, che suggeriscono che quasi tutte le stelle nascano a coppie.

Continua a leggere su Wired.it