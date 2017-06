Un modo per creare numeri casuali quantistici (e password più sicure)

Si preannunciano tempi duri per gli hacker: un team di ricercatori dell’Università di Ginevra, in Svizzera, ha sviluppato un sistema per generare numeri a caso basandosi sui principi della fisica quantistica. Sì, la quantistica, quella branca della scienza piena zeppa di fenomeni che sembrano andare contro il comune buon senso, ma che dimostra che esistono fenomeni fisici assolutamente imprevedibili. Secondo gli autori della ricerca, pubblicata su Physical Review Applied, generatori di questo tipo risolveranno i problemi legati alla non casualità delle password, surclassando anche i sistemi attualmente in uso che non permettono all’utente di verificare l’affidabilità delle sequenze random generate.

