Il decreto legge sui vaccini pubblicato domani in Gazzetta Ufficiale

È attesa per martedì 6 giugno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo di uno dei decreti più discussi d’Italia, quello sulle vaccinazioni obbligatorie per l’iscrizione a scuola. È il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che venerdì scorso ha partecipato al Festival dell’Economia di Trento, a ricordare che il decreto non è scomparso, come qualcuno aveva provocatoriamente insinuato: “È al Quirinale e arriverà martedì. Ci sarà anche una presentazione tecnico-scientifica per dare le istruzioni alle famiglie e alle istituzioni”. Preannunciato anche un vademecum per supportare nel passaggio alle nuove norme le famiglie, gli istituti e le aziende sanitarie.

Il decreto

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio scorso, il decreto legge rende obbligatorie 12 vaccinazioni: antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e antiepatite virale B (già obbligatorie), anti-pertosse, anti-meningococco B e C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella e il vaccino contro l’Haemophilus influenzae.

La mancata presentazione della documentazione di vaccinazione completa preclude l’iscrizione dei bambini da 0 a 6 anni a asili nido e scuole materne pubblici, mentre per i più grandi (dai 6 ai 16 anni) è garantito l’accesso alla scuola dell’obbligo, ma scatteranno per le famiglie una serie di sanzioni.

A seguito della segnalazione degli istituti scolastici, che saranno costretti dalla legge a notificare alle Asl l’eventuale infrazione, le famiglie che non avranno fatto vaccinare i propri figli verranno contattate dalle aziende sanitarie locali, per concordare un periodo per effettuare la vaccinazione.

In caso di inadempienza, i genitori potranno andare incontro a multe dai 500 ai 7500 euro e alla segnalazione al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della patria potestà.

Il decreto sarà in vigore già dal prossimo anno scolastico ma, aveva chiarito poco tempo fa Lorenzin, è prevista “una norma transitoria per questa fase del 2017, che eviterà qualsiasi tipo di problema burocratico alle famiglie, alle Asl e alle scuole”.

Il vademecum

Il Ministro della Salute informa anche che sarà reso disponibile un vademecum su modalità e tempi per mettersi in regola: “Faremo delle schede in cui daremo tutte le informazioni ai genitori sui tempi, sulle modalità, sul certificato, su come farlo. Avremo un incontro con le regioni, per cercare di uniformare al massimo il servizio regione per regione”.

Il plauso dell’Oms

Suzanna Jakab, direttore per l’Unione Europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato in un’intervista: “L’Oms approva le recenti iniziative italiane del ministro Lorenzin: siamo pronti a sostenerla nel suo lavoro e felici di conoscere il nuovo Piano vaccinale 2017-2019, che identifica l’eradicazione del morbillo e della rosolia come un obiettivo politico del Paese”.

Le proteste

Intanto in 21 città italiane sono scesi in piazza migliaia di free-vax, termine con cui vogliono essere indicati i movimenti che non sono contro le vaccinazioni, ma contro un decreto che ritengono un autentico ricatto che mina la libertà di scelta delle famiglie nei confronti di un dispositivo medico. Il Corriere della Sera riporta le parole di alcuni nanifestanti di Trento:“Non chiamateci anti-vax, non siamo antivaccinisti. Chiediamo semplicemente trasparenza e tutela per tutti, controlli sulla composizione dei vaccini, analisi pre-vaccinali, un ragionamento complessivo sull’individualità di ogni bambino, corretta informazione, riconoscimento a sostegno delle vittime di danno vaccinale, analisi post-vaccinali”.

Tra loro anche Dario Miedico, radiato da poco dall’Ordine dei Medici di Milano per le sue posizioni sui vaccini.

Alle proteste dei manifestanti risponde il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi, che già in passato aveva ricevuto minacce per le sue posizioni: “Credo che siano manifestazioni assolutamente legittime, frutto del fatto che la gente si occupa della questione. Questo è bellissimo, però sono profondamente sbagliate. Spiace. I vaccini hanno salvato milioni di vite, dobbiamo continuare a vaccinare. Con le campagne anti-vaccinazioni si sono ripresentate malattie che erano sotto controllo, mentre di uno a un milione è la possibilità di avere una reazione negativa alla vaccinazione. Se avete cari da proteggere, anche anziani, vaccinateli. È l’atto più amorevole che potete fare”.

Via: Wired.it