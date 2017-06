Vino e cancro al seno, se un solo bicchiere aumenta il rischio

Dentro un bicchiere di vino non c’è solo la felicità cantata da Al Bano, ma può nascondersi, purtroppo, anche il rischio di tumore al seno. È quanto emerge dal nuovo report presentato dall’American Institute for Cancer Research (AICR) e dal World Cancer Research Fund (WCRF), il quale ha messo in luce che bere anche singolo bicchiere di vino o birra al giorno (contenente circa 10 grammi di alcool) aumenta il rischio di tumore al seno del 5% prima della menopausa e del 9% dopo la menopausa. In questa analisi viene anche confermato che l’attività fisica aiuta a ridurre il rischio di ammalarsi sia prima che dopo la menopausa. È stato infatti rilevato che le donne più attive prima della menopausa avevano una riduzione del 17% di rischio e che dopo la menopausa c’era un 10% di rischio in meno di sviluppare il tumore rispetto alle donne meno attive.

