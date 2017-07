Il cielo di luglio, tra stelle cadenti, Luna e pianeti

Se giugno è stato un mese ricco di eventi astronomici, luglio certamente non sarà da meno, anzi. Infatti, tanto per cominciare sappiate che il 3 luglio, alle 22:11 italiane, il nostro pianeta si troverà in afelio, ovvero alla massima distanza dal Sole, a 152.092.504 chilometri. Ma il cielo di luglio, come spiega l’Unione astrofili italiani, sarà costellato anche da sciami di meteore, permetterà di osservare il pianeta nano Plutone, solo con l’aiuto di un telescopio, e ammirare le congiunzioni fra la Luna e Giove e fra Giove e Saturno.

