Francesca, a vele spiegate contro il cancro

Healing Wings, Ali di Guarigione. E’ il nome del progetto nato per iniziativa dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO) e del Centro Velico Caprera (CVC), con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica e nuova di terapia psiconcologica. In mare. Le ali che si dispiegano al vento sono le vele issate da persone che hanno dovuto affrontare la tempesta del cancro, per poi trovarsi insieme sulla stessa barca a riprendere il controllo della propria esistenza, del timone della propria vita.

