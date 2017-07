Il Giappone pensa a una missione umana sulla Luna per il 2030

La corsa allo Spazio sembra pronta a spostarsi in Oriente. E se l’obbiettivo principale resta quello di sempre, la Luna, i protagonisti invece sono tutti nuovi: Cina e Giappone. Le due nazioni hanno infatti deciso di lasciar trapelare, a poche settimane di distanza tra loro, l’intenzione di portare nuovamente l’uomo a calpestare il suolo lunare. Ha iniziato la Cina, che all’inizio del mese ha parlato di una missione umana sul satellite entro il 2036, all’interno di un ambizioso progetto di studio ed esplorazione della Luna che si snoderà per il prossimo decennio. A fargli eco è ora la Jaxa, l’agenzia spaziale giapponese, che ha appena risposto annunciando un proprio piano per portare gli astronauti del Sol Levante sul solo lunare intorno al 2030.

Continua a leggere su Wired.it