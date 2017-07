L’amicizia è un antidoto contro le malattie. E l’età non conta

CHI TROVA un amico trova un tesoro, recita il noto detto popolare. Ma, oltre che trovare le amicizie, anche mantenerle nel corso della vita o crearne nuove, in particolare in età avanzata, risulta fondamentale: lo mostra oggi un nuovo studio che afferma come questo genere di compagnia può rappresentare una fonte di felicità e di benessere, talvolta anche superiore rispetto a quella fornita dalla famiglia – che, quando l’individuo è anziano, può purtroppo essere assente oppure essere talvolta foriera di stress. Lo studio è stato realizzato dal ricercatore William Chopik della University State of Michigan ed è stato pubblicato su Personal Relationship.

