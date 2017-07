Sla, via libera per un nuovo farmaco in Italia

Si chiama Radicut (nome commerciale dell’edaravone) ed è il nuovo farmaco arrivato in Italia, in grado di rallentare moderatamente il decorso della sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Infatti, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha appena inserito l’edaravone nella lista dei farmaci, che seppur non sono ancora stati approvati,vengono comunque erogati a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Più precisamente, qualora non esista una alternativa terapeutica, la legge 648 del 23 dicembre 1996 consente la commercializzazione dei farmaci innovativi, non ancora autorizzati, se sono già in commercio in altri Stati e se sottoposti a sperimentazione clinica.

