Vaccini, perché ridurre il numero di quelli obbligatori?

Fatto il decreto sui vaccini, è tempo di lavorare alla legge, che potrebbe far cambiar faccia – almeno in parte – al provvedimento che tanto ha fatto e continua a far discutere. La tendenza, come sembra suggerire la proposta avanzata dalla presidente della commissione Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi, sarebbe infatti quella di ridurre la quota delle vaccinazioni obbligatorie portandole da 12 a 10 e al tempo stesso di rivedere il concetto di obbligatorietà per alcune tra qualche anno (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella).

