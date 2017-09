5 quiz per riprendersi dalle ferie

Esercizi, yoga e racchettoni per tenere allenato il corpo. E magari qualche sudoku o cruciverba. Ma per rimettersi in pista dopo le ferie estive ci vuole qualcosa di più: ecco quindi degli indovinelli per rinfrancare la mente e rimetterla in moto. Con i migliori di auguri di buon rientro.

1. Il drago e il cavaliere

È un problema tradizionalmente attribuito a Galileo Galilei, anche se con ogni probabilità l’attribuzione è falsa. Secondo la leggenda, il genio pisano sottopose l’indovinello ad alcuni membri dell’Inquisizione e solo il papa riuscì a risolverlo. Il testo è il seguente:

“Su un’isola vivono un drago e un cavaliere e ci sono sette pozzi avvelenati, numerati da 1 a 7. Il pozzo numero 7 si trova sulla cima di un’altura raggiungibile solo dal drago alato. Il bizzarro effetto del veleno vuole che bevendo l’acqua di uno dei pozzi si può avere salva la vita solo abbeverandosi a un pozzo di numero superiore. Cavaliere e drago si sfidano a duello: ciascuno porta all’altro l’acqua di un pozzo, a propria scelta.

Entrambi bevono. Alla fine, il drago muore, mentre il cavaliere sopravvive. Come è possibile?”.

