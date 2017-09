Abbassa il sale, alza le difese contro le malattie autoimmuni

NELLA PASTA, in insalate, salumi, pane, formaggio, ma anche nei prodotti in scatola, e persino in quelli dolci come i biscotti. Il sale – più o meno nascosto – è onnipresente, ma per la salute sarebbe meglio tenerlo a bada, ripetono da anni i medici. E non sforare la soglia dei 5 grammi al dì, come stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), per ridurre il rischio di pressione alta, malattie cardiovascolari e ictus. Ma ridurre il sale potrebbe aiutare a tenere a bada anche il sistema immunitario e a spegnere l’infiammazione tipica di malattie autoimmuni come lupus e artrite. A suggerirlo è uno studio pubblicato oggi su Plos One, secondo cui la riduzione del sale potrebbe avere benefici addirittura paragonabili a quelli delle attuali terapie.

