Il bimbo al seno protegge l’utero

Ridotte perdite ematiche, più rapido assestamento dell’utero subito dopo il parto, perdita di peso e vari effetti a lungo termine: sono solo alcuni dei vantaggi per la madre dell’allattamento. Ed oggi si scopre un vantaggio in più: secondo un ampio studio condotto dal Brigham and Women’s Hospital a Boston, tanto più aumenta la durata dell’allattamento, tanto minore è il rischio di endometriosi, una malattia ginecologica cronica debilitante, di cui soffre circa una donna su 10. In particolare, ogni tre mesi di allattamento materno in più si è registrato un calo dell’8% della probabilità che in seguito si presenti questa patologia. La ricerca è stata pubblicata su The British Medical Journal. Ecco tutti i risultati.

Continua a leggere su Repubblica.it