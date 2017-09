Dieta chetogenica, i grassi fanno vivere più a lungo?

Avete sempre considerato i grassi come un nemico della vostra salute? Forse potrebbe non essere più esattamente così. A raccontarlo su Cell Metabolism è un nuovo studio statunitense della Uc Davis School of Veterinary Medicine, secondo cui una dieta ad alto contenuto di grassi non solo influenzerebbe positivamente sulla longevità, ma migliorerebbe anche la memoria e la forza fisica. Ma va precisato che si sta parlando solo di topi. “I risultati mi hanno sorpreso”, spiega l’autore della ricerca, Jon Ramsey. “Sono rimasto impressionato dalla grande differenza che abbiamo osservato: un aumento del 13% della vita media dei topi coinvolti nello studio, che hanno seguito una dieta ad alto contenuto di grassi e meno carboidrati, che nell’uomo sarebbe pari a 7/10 anni di vita in più”.

