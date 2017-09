La salute del cuore è un affare di famiglia

BARCELLONA. Colpa della genetica, ma anche del cattivo stile di vita e di errate abitudini alimentari, che al pari dei geni si tramandano all’interno della famiglia. Fatto sta che il 72 per cento dei familiari dei pazienti colpiti da malattie cardiovascolari è a rischio di sviluppare a sua volta infarto o ictus, rispetto al 55 per cento della popolazione generale. Lo dimostrano gli ultimi dati del progetto “Ferrara città della prevenzione”, discussi al congresso della Società Europea di Cardiologia in corso a Barcellona. Una iniziativa, quella ferrarese, che – come spiega Roberto Ferrari, direttore della Cardiologia della città estense – a dodici mesi dal suo avvio ha già coinvolto oltre 16mila cittadini, ma che punta a raggiungere e sensibilizzare tutti i 135 mila abitanti entro i prossimi sei anni.

