Malaria, le ipotesi sul contagio della bambina morta a Trento

Una malattia che consideriamo debellata in Italia, e che torna a colpire. E purtroppo la vittima è una bambina: Sofia Zago, quattro anni, di Trento, stroncata nella notte tra domenica e lunedì da un’infezione di malaria fulminante. Un’infezione autoctona, contratta cioè su suolo italiano, perché le vacanze la bimba le aveva trascorse a Bibione, in Veneto, e non in qualche paese estero in cui è ancora diffusa la malattia. Più di questo, al momento, non si sa. Si continuerà a indagare ovviamente, ma per ora non ci sono certezze sulle modalità di trasmissione della malattia. Perché a ben guardare, prendere la malaria in Italia, oggi, dovrebbe essere quasi impossibile. E quanto avvenuto alla piccola Sofia sembra legata quindi a una tragica, e rarissima, fatalità.

Ripercorrendo la vicenda, tutto ha inizio il 30 agosto, quando la bambina arriva all’ospedale di Trento con una febbre alta. Viene dimessa, ma il 2 settembre è nuovamente al pronto soccorso per gli stessi sintomi.

La situazione a questo punto precipita, e Sofia cade in coma. Insospettiti, i medici testano i campioni di sangue della bambina anche per la malaria e riscontrano la presenza del plasmodium, l’agente eziologico della malaria. A questo punto arrivano le terapie e il trasferimento a Brescia, dove sono presenti sia un reparto di rianimazione pediatrica che un istituto per le malattie tropicali. E dove purtroppo la storia prosegue fino al drammatico epilogo.

Il problema di diagnosi e cure

Si sarebbe potuto fare di più? Difficile a dirsi: la bambina è stata colpita dalla malaria cerebrale, la forma che provoca quasi tutti i decessi.