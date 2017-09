“Mi chiedo quanto ti mancherò” (Terre di mezzo) di Amanda Davis

Molti lettori hanno sempre a disposizione una scorta di libri alla quale attingere, volumi acquistati e messi da parte per i tempi di magra. Il numero di copie accumulate e le caratteristiche personali determinano la tipologia di lettore. Io rientro in quella dell’accumulatore seriale-ossessivo: la mia libreria ospita un ripiano con i tomi in stand-by più vecchi mentre il mio comodino quelli più recenti. Tutti rigorosamente in ordine alfabetico di autore. Il totale complessivo? Oltre la cinquantina. Io mi giustifico con il lavoro: sono tanti i titoli e gli autori che destano il mio interesse e che dovrei affrontare per poi poterli consigliare ai clienti ma il tempo è tiranno e quindi devo dare delle priorità. Alcuni diventando urgenti, altri invece vengono accantonati con il proposito di essere ripresi, prima o poi.

