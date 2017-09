I pericoli insospettabili della depilazione intima

RIMUOVERE i peli pubici è una pratica sempre più diffusa, sia fra le donne che fra gli uomini, che comporta spesso il rischio di qualche taglio nelle regioni intorno agli organi genitali. A richiamare l’attenzione su questo aspetto è uno studio pubblicato su JAMA Dermatology. La ricerca mostra come questa pratica sia molto diffusa non solo fra le donne, ma anche fra gli uomini. Fra le persone che si depilano abitualmente la zona del pube, una su quattro ha riferito di essersi tagliata, ma solo in pochi pazienti questo problema ha richiesto l’attenzione da parte di un medico. Ecco tutti i dati e come fare per ridurre i rischi.

