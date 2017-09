Ribociclib, il sì dell’Europa a una nuova terapia per il tumore al seno avanzato

A pochi mesi di distanza dalla convalida statunitense da parte della Food and Drug Administration (FDA), anche l’Europa ha approvato ribociclib, in associazione a un inibitore dell’aromatasi (il letrozolo), come terapia iniziale di prima linea per il trattamento delle donne con tumore al seno localmente avanzato o metastatico. Una terapia rivolta, in particolare, alle pazienti in post-menopausa con recettore ormonale positivo e recettore del fattore di crescita epidermico umano negativo (HR+ / HER2-). Ribociclib è stato approvato dalla Commissione Europea sulla base di uno studio, MONALEESA-2, che ha dimostrato la superiore efficacia e la comprovata sicurezza della terapia.

Continua a leggere su Repubblica.it