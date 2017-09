Sperimentati per la prima volta gli antivirali su un bimba con epatite C

UN VIAGGIO tra l’Ucraina e la Sicilia, alla ricerca di una cura per la malattia che metteva a repentaglio la vita di una piccola paziente. E la storia di una procedura medica ancora mai tentata, il cui successo potrebbe cambiare la vita di moltissimi bambini, in tutto il mondo. È quando avvenuto all’Ismett di Palermo, dove una bambina di due anni è stata curata con i nuovi antivirali contro l’epatite C dopo aver ricevuto un trapianto di fegato. Una prima volta su un bambino così piccolo, che apre la strada all’utilizzo di questi farmaci (la cui efficacia fino ad oggi era stata testata solamente sugli adulti) anche in età pediatrica.

