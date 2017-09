Tumore al seno, non sempre le dimensioni contano

Più piccolo non significa meno pericoloso, quando si parla di tumore al seno. Almeno non sempre. Secondo lo studio MINDACT, che verrà presentato a Madrid al prossimo congresso della European Society for Medical Oncology (ESMO), le dimensioni di un carcinoma mammario non sono necessariamente correlate alla sua aggressività. La ricerca ha coinvolto un totale di 6.693 donne con tumore al seno in fase precoce, e ha dimostrato l’utilità della chemioterapia anche nei casi in cui la massa tumorale presenta dimensioni molto ridotte.

