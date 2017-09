Tumore del fegato, l’Europa approva un nuovo farmaco

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Si chiama regorafenib ed è l’unica terapia disponibile per la seconda linea di trattamento nei pazienti con epatocarcinoma che non rispondono a sorafenib

L’Europa ha approvato un nuovo farmaco per l’epatocarcinoma (HCC), la forma più comune di tumore del fegato: si tratta del regorafenib ed è il primo trattamento di seconda linea disponibile per questa neoplasia.

Un farmaco per la seconda linea di trattamento. In Italia, il tumore del fegato ha colpito quasi 13 mila persone nel 2016 e si stima che vi siano 27.750 pazienti. Fino ad oggi, l’unico farmaco sistemico disponibile era sorafenib, indicato anche per le forme avanzate. Ma per chi non risponde a questa terapia, c’è ora un’altra arma a disposizione, che ha dimostrato di migliorare significativamente la sopravvivenza.