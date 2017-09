Un gioco online per migliorare Crispr

Appassionati di rompicapo di tutto il mondo, da Stanford arriva una nuova sfida per voi. I biologi molecolari stanno cercando una soluzione per controllare l’ormai famoso sistema di editing del dna Crispr-Cas9. Quando si parla di modificare organismi viventi affidarsi alla sorte e sperare che tutto vada per il verso giusto non è accettabile: i ricercatori hanno bisogno del vostro aiuto per creare una molecola di rna che funga da interruttore di Crispr, per attivarlo e disattivarlo quando necessario. A questo scopo è stato creato su Eterna il gioco online OpenCRISPR.

