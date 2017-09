Un’arma in più nella lotta alla leucemia

DA OGGI è disponibile una nuova arma nella lotta alla leucemia linfatica cronica, la forma più comune di leucemia nell’anziano. Aifa ha infatti approvato la rimborsabilità di venetoclax, nuova molecola frutto della ricerca Abbvie in grado di attivare la morte programmata delle cellule tumorali nei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica. Un passo in avanti importante, assicurano gli esperti, indirizzato ai pazienti in cui sono fallite le terapie precedenti, e che fino ad oggi avevano un’aspettativa di vita di pochi anni.

