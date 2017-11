Bambini, il decalogo per usare correttamente gli antibiotici

Ogni anno in Italia i batteri resistenti agli antibiotici provocano 78.570 ricoveri, con un costo per il Sistema Sanitario Nazionale stimato intorno ai 320 milioni di euro. Tra le principali cause di questa epidemia di superbatteri c’è l’utilizzo scorretto degli antibiotici: farmaci spesso abusati, che andrebbero sempre assunti sotto la guida di un medico. Anche e soprattutto quando ad assumerli sono i bambini “L’uso corretto e consapevole non solo assicura il miglior risultato – assicura infatti Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) – ma contribuisce anche a ridurre la resistenza”. Per questo motivo, in occasione della Settimana mondiale per la consapevolezza sugli antibiotici promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (dal 13 al 19 novembre), la Sip ha deciso di stilare un decalogo rivolto ai genitori, per promuovere un uso corretto di questi farmaci anche in pediatria.

