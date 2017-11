Gli escort maschi sono sempre più richiesti (soprattutto da donne e coppie)

Gli escort uomini sono sempre più richiesti, soprattuto dalle donne e dalle coppie. Basta pensare che oggi, nell’industria del sesso del Regno Unito oltre il 50% dei 5.487 escort uomini hanno come clienti donne e coppie. A rivelarlo è un sondaggio condotto dai ricercatori della Queensland University Of Technology, che ha coinvolto 61 Paesi (il nostro non fa parte della ricerca), i cui risultati sono stati descritti nel blog About Male Escorts e saranno pubblicati come capitolo del libro Male Sex Work and Society, che verrà pubblicato nel 2018. “L’Uganda e l’Argentina sono altri Paesi che hanno sempre più escort maschi richiesti da donne e coppie rispetto ai soli clienti uomini”, precisa l’autore John Scott. “Sappiamo che gli uomini sono i maggiori clienti di escort maschi, ma il nostro sondaggio ha evidenziato un mercato sempre più emergente di donne che pagano per servizi sessuali da parte degli uomini”.

