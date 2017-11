Le canne tra i giovani non aumentano dove la cannabis medica è legale

Gli spinelli fumati tra gli adolescenti non sono aumentati dove la cannabis è stata legalizzata a scopo terapeutico. A riferirlo è uno studio dei ricercatori della Columbia University Medical Center che sulla pagine di Prevention Science, dimostrano appunto come l’uso ricreativo di questa sostanza non sia affatto aumentato negli Paesi in cui la cannabis medica è stata legalizzata, e quindi disponibile solo per alcuni cittadini. Risultati questi, che secondo i ricercatori dovrebbero placare, almeno in parte, la preoccupazione pubblica e governativa che la legalizzazione della marijuana medica possa incoraggiare gli adolescenti all’uso di questa sostanza.

Continua a leggere su Wired.it