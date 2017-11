L’orsetto ti dice quanto fuma tuo figlio

IN ITALIA, la metà dei bambini di due anni “fuma”. Non direttamente, ma respirando il fumo di chi vive intorno a loro. Sebbene la scienza abbia ormai dimostrato che anche il fumo passivo fa male, il messaggio fa fatica a passare. E così il 24% dei tabagisti fuma in presenza di bambini e sette su dieci lo fanno regolarmente in luoghi chiusi. C’è voluta una legge – in vigore da febbraio – per vietare il fumo nelle automobili in presenza di minori, mentre il divieto nei parchi per bambini vige solo in alcune città. I dati dell’Istat ci dicono anche altro: che la metà dei bambini sotto i cinque anni ha almeno un genitore tabagista (nel 12% dei casi sia mamma che papà) e che una neo-mamma su quattro non rinuncia alla sigaretta. Ma le donne, e i fumatori in generale, non vanno stigmatizzati.

