Il primo essere umano con il dna modificato direttamente dentro il suo corpo

Tra tre mesi sapremo realmente com’è andato. Si tratta del primo esperimento della storia in cui è stato modificato il dna di un paziente direttamente all’interno del suo corpo. A condurlo sono stati ricercatori americani ad Oakland (in California) che esattamente hanno tentato l’editing genetico su un paziente, Brian Madeux, di 44 anni, affetto dalla sindrome di Hunter, una rara malattia metabolica, per appunto cambiare il dna in modo permanente e aggiustare così il gene responsabile della malattia. Ma, come precisano i ricercatori, dovremo aspettare tre mesi per capire l’esito dell’esperimento, ovvero se il trattamento abbia realmente funzionato o no.

