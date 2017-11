Ecco come ringiovanire le cellule umane

Vivere una vita normale, rimanendo sempre in buona salute, ed evitare così le malattie croniche legate all’invecchiamento. Chi di noi non ci metterebbe la propria firma? E anche se per ora rimane ancora un sogno, a fare un importante passo in questa direzione sono stati i ricercatori inglesi delle università di Exeter e Brighton, guidati da Lorna Harries. Infatti, nel loro studio, apparso sulle pagine della rivista Bmc Cell Biology, hanno messo appunto un nuovo modo per far ringiovanire in laboratorio alcune vecchie cellule umane. E non solo: le cellule trattate si sono dimostrate in grado di comportarsi come quelle più giovani. In altre parole, a poche ore dal trattamento le cellule più vecchie hanno cominciato a dividersi, mostrando i telomeri più lunghi, le parti terminali dei cromosomi che solitamente si accorciano quando invecchiamo. “Abbiamo osservato che le cellule riconquistano alcune caratteristiche della giovinezza. Sono in grado di crescere e i loro telomeri , che si trovano sulle estremità dei cromosomi e che solitamente si accorciano con l’avanzare dell’età – sono più lunghi, proprio come quelle giovani”, spiega l’autrice.

