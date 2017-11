Sigarette elettroniche, perché possono danneggiare i polmoni

BRONCHITI croniche, broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma e fibrosi cistica. Sono alcune delle malattie delle vie respiratorie il cui rischio potrebbe aumentare se si fumano le sigarette, anche quelle elettroniche. Oggi, infatti, arriva la prima prova, vista sull’essere umano, di danni che possono derivare dalla svapata. Gli autori della ricerca, guidati dal team della University of North Carolina Chapel Hill, sostengono che il “fumo elettronico” attiva una risposta immunitaria che può portare ad infiammazioni delle vie respiratorie, in particolare dei polmoni. La ricerca, pubblicata online sull’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, giornale online dell’American Thoracic Society, rimetterebbe dunque in discussione, secondo gli autori, l’idea che la e-cig sia un’alternativa più salutare rispetto alla sigaretta tradizionale.

