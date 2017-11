Terapie alternative per smettere di fumare, ancora nessun dato concreto

Chi ci è passato lo sa: smettere di fumare è una delle conquiste più difficili nella vita di una persona. Sarà per questo che, accanto a iter più tradizionali (farmaci, gruppi di supporto, counselling) si ricorre sempre più spesso ai metodi alternativi: da yoga e meditazione all’ipnoterapia, fino all’agopuntura e ai prodotti naturali. Ma sono davvero efficaci? Secondo i dati raccolti dal National Center for Complementary and Integrative Health (Nccih) americano la risposta ancora non c’è. Troppi pochi studi, numeri poco significativi per la scienza statistica. Ma per i sostenitori qualche evidenza c’è.

Continua a leggere su Wired.it