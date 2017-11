Trovati batteri all’esterno della Stazione spaziale. Sono davvero alieni?

Il fatto è questo: il cosmonauta russo Anton Shkaplerov ha dichiarato durante un’intervista alla Russian News Service Tassche gli ultimi campioni raccolti dalla superficie esterna della Stazione spaziale internazionale (Iss) contengono batteri che non erano presenti dopo la messa in orbita del modulo. Siamo forse di fronte a una delle più importanti scoperte della storia? Abbiamo trovato gli alieni? Non emozioniamoci troppo: se così fosse le proporzioni dell’annuncio sarebbero ben diverse e nessuna fonte ufficiale ha per ora confermato le dichiarazioni. Sembra comunque che qualcosa di strano sia stato trovato, ma non si sa esattamente cosa, come e dove. Shkaplerov ha solo aggiunto che dalle prime analisi i batteri non sembrano pericolosi e che è molto probabile che provengano dallo Spazio.

