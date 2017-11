Tumore del pancreas: diagnosi aumentate del 59% in 15 anni

Quasi 60 per cento. È l’aumento dei casi di tumore al pancreas in 15 anni. Per quest’anno, infatti, le stime parlano di 13.700 diagnosi: nel 2002 erano 8.600. Una crescita che per gli esperti si deve ovviamente all’aumento dell’età media della popolazione, ma anche al fumo – a cui è riconducibile il 20-30% dei casi – alla sedentarietà e all’obesità, che sono i maggiori fattori di rischio per questa malattia. L’alimentazione, infatti, sembra giocare un ruolo molto importante e potrebbe spiegare la grande differenza geografica osservata per l’incidenza: al Sud, dove si segue di più la dieta mediterranea e vi è un maggior consumo di verdura e frutta, si registrano meno casi di tumore del pancreas rispetto al Nord: – 25% fra gli uomini e -28% fra le donne.

