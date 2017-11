Avere un gatto fin da bambini potrebbe prevenire l’asma

Crescere con un animale per casa ha innumerevoli benefici. Per esempio, i gatti, secondo uno studio del team di ricercatori del Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Research Centre (Copsac), potrebbero proteggerci da alcune malattie polmonari, come l’asma, la bronchite e la polmonite. Soprattutto se condividiamo la nostra casa con loro, fin da quando siamo piccoli.

