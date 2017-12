Basta un giro di ruota per truccare i dadi

NATALE, tempo di cene e di giochi di società. Di tombola, sette e mezzo e lanci di dadi. Un fenomeno, quest’ultimo, appena passato al vaglio della scienza: uno studio appena pubblicato sulle pagine di Physical Review Letters da parte di un’équipe di ricercatori della Universidad de Navarra, in Spagna, e della Cinvestav Unidad Monterrey, in Messico ha infatti appena indagato le leggi della fisica che regolano il moto dei dadi, scoprendo che, se sottoposti a una rotazione rapida e intermittente, questi tendono ad allinearsi secondo un pattern regolare. Piano con l’entusiasmo, però: per verificare la legge scoperta dai ricercatori vi serviranno 25mila dadi e un motore in grado di imprimere 300mila velocissime rotazioni.

