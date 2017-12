Così parlò l’intelligenza artificiale: impossibile distinguerla da quella umana

POTREBBE chiamarsi The Voice. Ma non canta ”My Way” e non calca i palcoscenici, almeno per ora. Il suo nome è Tacotron 2: si tratta di un nuovo sistema di sintesi vocale messo a punto da Google, così accurato e preciso da essere praticamente indistinguibile da una ‘verà voce umana. A sviluppare Tacotron 2, come raccontano gli esperti di Google in un articolo pubblicato su ArXiv, il server che ospita i lavori scientifici prima della pubblicazione su rivista, è stato un algoritmo di intelligenza artificiale basato su due diverse reti neurali. Il sistema sarà utilizzato per migliorare Google Assistant, il segretario digitale di Android da poco arrivato anche in Italia.

