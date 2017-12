Dieta, per dimagrire servono almeno 6 piccoli pasti al giorno

È MEGLIO mangiare poco ma spesso oppure consumare solo qualche pasto ma più sostanzioso? Da sempre, la distribuzione delle calorie giornaliere e la scelta di come suddividere i pasti interessa chi desidera tenere sotto controllo il peso. Ma non c’è una soluzione unica e valida per tutti, perché molto dipende dalle condizioni di salute e dagli infiniti tipi di metabolismo. Tuttavia, esistono delle regole per migliorare la gestione dell’alimentazione durante l’arco della giornata. E gli esperti sono sempre più convinti che per preservare la linea convenga fare 6-7 pasti al dì.

Continua a leggere su Repubblica.it