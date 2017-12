Donald Trump vuole che gli Usa tornino sulla Luna, per poi andare su Marte

Era il lontano 11 dicembre 1972, quando l’uomo arrivò per l’ultima volta sulla Luna con la missione Apollo 17. E ora, proprio in occasione del 45 ° anniversario dell’ultimo sbarco sulla Luna, l’ambizione del presidente Donald Trump è proprio quella di tornarci. Lo ha annunciato con trionfo proprio lunedì scorso, affermando che il satellite della Terra sarà la prossima destinazione per gli astronauti americani. E che, poi, arriveranno anche su Marte. “Questa volta, non solo pianteremo la nostra bandiera e lasceremo le nostre impronte. Stabiliremo le basi da cui partire per un’eventuale missione su Marte, e forse un giorno, su molti altri mondi”, ha riferito Trump durante una breve cerimonia alla Casa Bianca, firmando la Space Policy Directive -1, una direttiva appunto per far tornare gli americani sulla Luna. “Oggi ci impegniamo a non essere gli ultimi”.

Continua a leggere su Wired.it