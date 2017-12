Gli adolescenti dormono sempre meno, colpa anche degli smartphone

GLI ADOLESCENTI tendono a dormire meno di 6 ore almeno il 10% delle notti. A 18 anni il 75% dei ragazzi dorme meno di 8 ore, e solo il 3% dorme più di 9 ore. Numeri che allarmano gli psichiatri perché è proprio durante le ore di riposo notturno che il cervello mette in atto una sorta di “pulizia” e di ri-organizzazione degli stimoli ricevuti durante il giorno. Un lavoro fondamentale per la salute emotiva di ognuno di noi, tanto più importante durante gli anni dell’adolescenza in cui il cervello è particolarmente plastico e risponde – nel bene e nel male – adattandosi all’ambiente. E, quindi, a un contesto sempre più tecnologico.

