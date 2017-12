La storia di Miriam

“C’è differenza tra prevenzione e sorveglianza. Ma non viene quasi mai spiegata: si confondono i termini e anche i significati. Il punto è che non sempre la diagnosi precoce ti salva la vita, la prevenzione sì. E questo è vero soprattutto per persone mutate come me”. Sono le prime cose che dice Miriam Carbone. Capelli corti, occhi grandi, vispi e caparbi, di chi ne ha viste tante. Trentotto anni che non le si darebbero a guardarla. Lei, che ha sentito parlare per la prima volta di tumore al seno quando aveva appena 8 anni: la nonna si era ammalata ed era sopravvissuta, ma era morta qualche anno dopo per un altro tumore, questa volta alle ovaie.

