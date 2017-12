L’abc dello svezzamento: non solo pappa ma anche gioco

GIOCO e pazienza sono le parole chiave per uno svezzamento sereno – detto anche divezzamento o alimentazione complementare – del bambino, cioè l’introduzione nella dieta del lattante di nuovi cibi in aggiunta al latte, da iniziare fra il quarto e il sesto mese di vita. A sottolineare l’importanza della relazione fra genitore e figlio durante questo passaggio essenziale sono i pediatri dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che hanno fornito un manuale completo sul tema, disponibile online sul numero di novembre del magazine “A scuola di Salute” (magazine curato dall’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell’Adolescente). Gli esperti forniscono consigli pratici, da quanto a quale cibo proporre al bambino, dando spazio in egual misura anche alla forma, dunque al modo in cui il pasto viene proposto e alla necessità di sviluppo di una comunicazione attiva fra genitore e bebè. Ecco come fare.

