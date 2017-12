L’inverno è arrivato, simulato in laboratorio il clima di Game of Thrones

Tempeste di ghiaccio e climi torridi. Sappiamo bene che nel fantastico mondo di draghi, re, regine della fortunata serie diGame of Thrones le stagioni sono anomale, e più precisamente imprevedibilmente molto lunghe, dove estati e inverni possono durare anche anni. E ora, per esplorare questo mondo e svelare come il clima possa influenzare l’evoluzione della trama, arriva una pubblicazione, apparsa su una rivista inventata per l’occasione (si chiama Philosophical Transactions of the Royal Society of King’s Landing), firmata dai ricercatori delle università di Bristol, Cardiff e Southampton con lo pseudonimo Samwell Tarly (uno dei personaggi della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco cui si è ispirata la serie) che hanno utilizzato un modello matematico per simulare esattamente il clima del mondo del Trono di Spade e riprodurre così le stagioniparticolarmente lunghe della serie.

Continua a leggere su Wired.it