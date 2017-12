Nella rete delle ossessioni

Oggi non dovete assolutamente pensare alle giraffe. Mai, per nessun motivo. Tenetelo bene a mente. Impossibile? Ovviamente sì. Nel momento stesso in cui proibiamo a noi stessi di pensare a qualcosa ( le giraffe), è chiaro che la nostra mente non può che tornare continuamente al tema proibito ( le giraffe). È normale: ma dopo un po’ vi stancherete di questo giochino e vi dimenticherete delle giraffe. Nelle persone affette da Disturbo ossessivo compulsivo (Doc), invece, questo diventa un pensiero molesto che si infila in ogni recesso della mente e occupa tempo e spazio, rovinando la giornata, i rapporti sociali, la concentrazione sul lavoro, insomma la vita intera.

