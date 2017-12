Obesità e disfunzioni metaboliche modificano il funzionamento del cervello

QUELLO che mangiamo e quanto mangiamo può ripercuotersi anche sul funzionamento del cervello. Tanto da poter influenzare la rete di comunicazione tra i neuroni, compromettendo apprendimento e memoria. Questo almeno sembrano suggerire alcuni studi condotti su modelli animali che, in seguito a un regime dietetico ipercalorico, sviluppano insulino-resistenza: la condizione per cui le cellule diventano meno sensibili all’insulina, anticamera e caratteristica del diabete. Ma in che modo la dieta riesce a influenzare il cervello non è del tutto chiaro. Ad alzare il velo su uno dei meccanismi con cui regimi ricchi di grassi possono modificare apprendimento e memoria è uno studio pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori italiani, guidato da Claudio Grassi dell’Università Cattolica di Roma.

Continua a leggere su Repubblica.it